Лукашенко рассказал об экономической войне против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Минска была развёрнута экономическая война.

«Нам посчастливилось после распада СССР удержать свою страну мирно. Мы тихо, спокойно создали своё государство. Уникальный случай. Но нас тоже испытывали. Но хорошо, что не войной. Плохо, что этими санкциями. Это была развёрнута против нас экономическая война», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым сравнил белорусско-российские отношения с белорусско-казахстанскими.