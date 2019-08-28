Лукашенко сравнил отношения Белоруссии с Россией и Казахстаном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым сравнил белорусско-российские отношения с белорусско-казахстанскими.

«У нас очень добрые отношения с Казахстаном. Они могут сравниться только с отношениями Беларуси с Россией. Это две страны, которые вместе с Беларусью всегда были инициаторами самых добрых отношений между народами, особенно после распада Советского Союза. Мы всегда инициировали интеграционные процессы», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Также Лукашенко отметил очень близкие отношения двух стран в экономике.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с Лукашенко заявил, что Минск и Москва могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.