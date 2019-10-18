В Киеве возбудили дело о растрате более $680 тысяч в Госпогранслужбе

В Киеве возбудили дело по факту необоснованного расходования бюджетных средств на сумму 17 млн гривен (около $687 тыс.) в Государственной пограничной службе.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Дело возбуждено по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия».

По версии следствия, расходование средств произошло в период с 2017 по 2018 год «при закупках в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства».

Уточняется, что досудебное расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили о возбуждении нескольких уголовных дел по фактам коррупции в оборонной сфере в отношении бывших высокопоставленных чиновников.

Подробнее — в материале RT.