В Киеве возбудили дело о растрате более $680 тысяч в Госпогранслужбе
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Дело возбуждено по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия».
По версии следствия, расходование средств произошло в период с 2017 по 2018 год «при закупках в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства».
Уточняется, что досудебное расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили о возбуждении нескольких уголовных дел по фактам коррупции в оборонной сфере в отношении бывших высокопоставленных чиновников.
Подробнее — в материале RT.