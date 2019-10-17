МИД России назвал призыв распустить ДНР и ЛНР «ударом» по «Минску»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что призыв распустить самопровозглашённые ДНР и ЛНР, о котором ранее заявили на Украине, наносит удар по реализации минских договорённостей.

«По поводу роспуска ЛНР и ДНР ещё раз говорю, что это всё-таки заявление неофициального лица. По крайней мере, мы его не рассматриваем таким образом, что оно отражает позицию Киева целиком. Я не знаю, почему оно было сделано», — сказала она.

Как отметила дипломат, Россия неоднократно указывала, что «подобных заявлений много, и, насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но и страны на базе «Минска», никому не известно».

«На наш взгляд, подобные заявления наносят удар по первичной задаче, а именно реализации минских договорённостей и приближению к формированию некой новой, обновлённой атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины, в различных регионах, имеют различные взгляды на будущее украинского общества», — подчеркнула Захарова.

По её словам, в данном случае «нужно опираться на консолидированную позицию, которая озвучивается на соответствующих уровнях».

15 октября Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе.

В Совете Федерации, комментируя её слова, призвали дождаться заявлений более высоких должностных лиц.

Подробнее — в материале RT.