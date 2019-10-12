В Совфеде оценили призыв главы МИД Украины «дожать Россию»

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT намерение главы МИД Украины Вадима Пристайко призвать европейских партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.

«Министр иностранных дел Украины постепенно входит в ту риторику, которую мы неоднократно слышали у Климкина: и про поддержку европейских стран, и про их воздействие на Россию по Донбассу. Но этот конфликт можно урегулировать только через Минские соглашения», — отметил сенатор.

Морозов добавил, что те договорённости, которые были достигнуты ранее, включая согласование формулы Штайнмайера, говорят о том, что новая украинская власть приняла решение прекратить этот конфликт и сделать всё возможное, чтобы эта проблема была снята.

«Потому что её решение востребовано всем обществом. Зеленский улавливает эти настроения. Поэтому делать ссылки на какое-то мифическое воздействие на Россию через европейских партнёров — это самообман. Я думаю, что Пристайко это знает. Это политическая риторика, которая ему необходима для внутриполитического использования», — заключил он.

Ранее Пристайко заявил, что во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября он планирует призвать партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.

По его словам, в Киеве «в настоящее время идут на определённые, довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста». Пристайко считает, что европейские страны должны «подставить плечо и их поддержать».

1 октября все участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера.

Позднее тысячи людей собрались в центре Киева, чтобы выразить протест против подписания властями страны формулы Штайнмайера.