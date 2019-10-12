В ДНР заявили об уничтожении четырёх беспилотников ВСУ за неделю

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что ополченцы ликвидировали четыре беспилотника украинских военных за неделю.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Подразделения ПВО НМ ДНР продолжают эффективно обеспечивать безопасность республики от угроз с воздуха. Вчера в районе населённого пункта Горловка уничтожен очередной БЛА ВСУ типа «Фантом», который использовался боевиками 53-й бригады для ведения разведки», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в Народной милиции подчеркнули, что за прошедшую неделю это четвёртый украинский беспилотник, сбитый в результате действий военнослужащих ДНР.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили у линии соприкосновения четыре беспилотника ВСУ.

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