В ДНР заявили об уничтожении четырёх беспилотников ВСУ за неделю
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Подразделения ПВО НМ ДНР продолжают эффективно обеспечивать безопасность республики от угроз с воздуха. Вчера в районе населённого пункта Горловка уничтожен очередной БЛА ВСУ типа «Фантом», который использовался боевиками 53-й бригады для ведения разведки», — говорится в сообщении.
Вместе с этим в Народной милиции подчеркнули, что за прошедшую неделю это четвёртый украинский беспилотник, сбитый в результате действий военнослужащих ДНР.
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