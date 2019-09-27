В ДНР заявили об уничтожении двух украинских беспилотников за неделю
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшую неделю враг потерял два беспилотных летательных аппарата типа «Фантом», — сказал он.
Как уточнил Басурин, данные беспилотники Вооружённые силы Украины использовали для корректировки обстрелов объектов гражданской инфраструктуры ДНР.
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