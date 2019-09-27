В ДНР заявили об уничтожении двух украинских беспилотников за неделю

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы ликвидировали два беспилотника украинских военных за неделю.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшую неделю враг потерял два беспилотных летательных аппарата типа «Фантом», — сказал он.

Как уточнил Басурин, данные беспилотники Вооружённые силы Украины использовали для корректировки обстрелов объектов гражданской инфраструктуры ДНР.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили у линии соприкосновения четыре беспилотника ВСУ.

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