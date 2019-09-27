В ДНР заявили об уничтожении двух украинских беспилотников за неделю

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Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы ликвидировали два беспилотника украинских военных за неделю.
В ДНР заявили об уничтожении двух украинских беспилотников за неделю
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшую неделю враг потерял два беспилотных летательных аппарата типа «Фантом», — сказал он.

Как уточнил Басурин, данные беспилотники Вооружённые силы Украины использовали для корректировки обстрелов объектов гражданской инфраструктуры ДНР.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили у линии соприкосновения четыре беспилотника ВСУ.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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