В ДНР заявили об уничтожении двух украинских беспилотников

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы сбили два беспилотника ВСУ.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата типа Mavic, которые использовались для корректировки миномётного огня в районах сёл Коминтерново и Яковлевка», — сказал он.

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