В ДНР заявили об уничтожении двух украинских беспилотников
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата типа Mavic, которые использовались для корректировки миномётного огня в районах сёл Коминтерново и Яковлевка», — сказал он.
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