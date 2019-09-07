В ДНР рассказали об уничтожении шести беспилотников ВСУ за четыре дня

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что уничтожили шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) за четыре дня.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В районе населённого пункта Ясиноватая уничтожен очередной БЛА ВФУ типа «Фантом», который использовался боевиками 92-й бригады для корректировки огня 120-мм миномётов», — сказали в пресс-службе Управления Народной милиции (УНМ).

В УНМ отметили, что за период со 2 по 6 сентября это уже шестой беспилотник украинской армии, сбитый расчётами ПВО Народной милиции ДНР.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили у линии соприкосновения четыре беспилотника ВСУ.

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