В ДНР рассказали об уничтожении шести беспилотников ВСУ за четыре дня
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В районе населённого пункта Ясиноватая уничтожен очередной БЛА ВФУ типа «Фантом», который использовался боевиками 92-й бригады для корректировки огня 120-мм миномётов», — сказали в пресс-службе Управления Народной милиции (УНМ).
В УНМ отметили, что за период со 2 по 6 сентября это уже шестой беспилотник украинской армии, сбитый расчётами ПВО Народной милиции ДНР.
Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили у линии соприкосновения четыре беспилотника ВСУ.
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