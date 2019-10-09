Избранный президент Абхазии Хаджимба принёс присягу

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Избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба принёс присягу на своей инаугурации и официально вступил в должность главы государства, сообщает РИА Новости.
Избранный президент Абхазии Хаджимба принёс присягу
  • РИА Новости

«Избранный глава государства официально вступил в должность», — сказал спикер парламента республики Валерий Кварчия на церемонии инаугурации президента, которая началась в 12:00 в среду, 9 октября.

Хаджимба в присутствии судей Конституционного суда и депутатов парламента Абхазии на абхазском языке принес присягу на Конституции и под звуки гимна получил атрибуты власти — штандарт и печати с изображением государственного герба и надписью «Президент Республики Абхазия».

Как отметил Кварчия, президентские выборы в Абхазии подтвердили приверженность принципам демократии в стране, состоятельность республики как государства.

Ранее Центральная избирательная комиссия Абхазии в ходе заседания приняла итоговый протокол выборов президента республики, в котором признала главой республики Хаджимбу. 

Позднее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Хаджимбе в связи с его переизбранием на пост главы республики.

Сообщалось, что церемония вступления пройдёт 9 октября

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