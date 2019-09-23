Хаджимба вступит в должность президента Абхазии 9 октября

Церемония вступления в должность избранного на второй срок президента Абхазии Рауля Хаджимбы пройдёт 9 октября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.

«Инаугурация состоится 9 октября в Сухуме», — сказал собеседник.

Ранее Центральная избирательная комиссия Абхазии в ходе заседания приняла итоговый протокол выборов президента республики, в котором признала главой Абхазии Рауля Хаджимбу.

Позднее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Хаджимбе в связи с его переизбранием на пост главы республики.