Хаджимба вступит в должность президента Абхазии 9 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.
«Инаугурация состоится 9 октября в Сухуме», — сказал собеседник.
Ранее Центральная избирательная комиссия Абхазии в ходе заседания приняла итоговый протокол выборов президента республики, в котором признала главой Абхазии Рауля Хаджимбу.
Позднее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Хаджимбе в связи с его переизбранием на пост главы республики.