Хаджимба вступит в должность президента Абхазии 9 октября

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Церемония вступления в должность избранного на второй срок президента Абхазии Рауля Хаджимбы пройдёт 9 октября.
Хаджимба вступит в должность президента Абхазии 9 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.

«Инаугурация состоится 9 октября в Сухуме», — сказал собеседник.

Ранее Центральная избирательная комиссия Абхазии в ходе заседания приняла итоговый протокол выборов президента республики, в котором признала главой Абхазии Рауля Хаджимбу. 

Позднее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Хаджимбе в связи с его переизбранием на пост главы республики.

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