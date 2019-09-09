ЦИК официально объявила Хаджимбу президентом Абхазии

Центральная избирательная комиссия Абхазии в ходе заседания приняла итоговый протокол выборов президента республики, в котором признала главой Абхазии Рауля Хаджимбу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя абхазского Центризбиркома Тамаза Гогию.

«Сегодня на очередном заседании был принят итоговый протокол выборов президента Республики Абхазия 2019 года. Считать избранным президентом Республики Абхазия Хаджимбу Рауля Джумковича», — заявил он.

Гогия добавил, что Хаджимба получил 47,39% голосов, а лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинию поддержали 46,17% проголосовавших.

Ранее Квициния заявил, что намерен обратиться в Верховный суд Абхазии с требованием проверить законность решения ЦИК по итогам голосования.