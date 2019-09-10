Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием на пост главы Абхазии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе в связи с его переизбранием на пост главы республики.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнёрства», — приводит пресс-служба Кремля отрывок из телеграммы.

Также Путин отметил, что «Россия продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности».

Ранее Центральная избирательная комиссия Абхазии в ходе заседания приняла итоговый протокол выборов президента республики, в котором признала главой Абхазии Рауля Хаджимбу.