Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием на пост главы Абхазии
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- РИА Новости
«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнёрства», — приводит пресс-служба Кремля отрывок из телеграммы.
Также Путин отметил, что «Россия продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности».
Ранее Центральная избирательная комиссия Абхазии в ходе заседания приняла итоговый протокол выборов президента республики, в котором признала главой Абхазии Рауля Хаджимбу.