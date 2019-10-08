Лукашенко: Россия и Запад достигли предела конфронтации и недоверия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна обеспокоена «градусом недоверия и конфронтации» между Россией и Западом, который, по его мнению, достиг предела.

«Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела... Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны», — приводит БЕЛТА его слова.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не желает оказаться «на острие блокового противостояния» между Россией и НАТО.

В сентябре Лукашенко сообщил, что Белоруссия находится в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности.