Лукашенко: Белоруссия находится в горячей политической точке

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности.
Лукашенко: Белоруссия находится в горячей политической точке
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе разговора с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко.

По словам Лукашенко, после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Белоруссия оказалась в центре внимания.

«Речь идёт о том, что мы, тоже находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны принимать определённые меры», — приводит БЕЛТА слова главы Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ведёт к новой гонке вооружений и усиливает напряжённость в Европе.

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