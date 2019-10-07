Макей: Белоруссия не желает оказаться на острие борьбы России и НАТО

Короткая ссылка
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не желает оказаться «на острие блокового противостояния» между Россией и НАТО.
Макей: Белоруссия не желает оказаться на острие борьбы России и НАТО
  • Reuters

«Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Россией с одной стороны и НАТО — с другой (или с западным миром в целом)», — приводит БЕЛТА его слова. 

Отмечая особую роль местоположения Белоруссии, Макей заявил, что страна находится на границе между государствами — участниками НАТО и ОДКБ. 

В сентябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.

По словам госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася, взаимоотношения Белоруссии с блоком НАТО и странами-соседями развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить