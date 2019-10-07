Макей: Белоруссия не желает оказаться на острие борьбы России и НАТО
- Reuters
«Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Россией с одной стороны и НАТО — с другой (или с западным миром в целом)», — приводит БЕЛТА его слова.
Отмечая особую роль местоположения Белоруссии, Макей заявил, что страна находится на границе между государствами — участниками НАТО и ОДКБ.
В сентябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.
По словам госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася, взаимоотношения Белоруссии с блоком НАТО и странами-соседями развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией.