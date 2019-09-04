В НАТО заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией
- Reuters
«Белоруссия — это сосед НАТО, мы верим в диалог по вопросам безопасности, транспарентности, повышения предсказуемости, а также по вопросам контроля за вооружениями», — заявил Столтенберг.
Как передаёт РИА Новости, также он рассказал, что НАТО ведёт работу с Минском по вопросам ядерного нераспространения.
По словам Столтенберга, в НАТО считают такой диалог выгодным для обеих сторон.
«Нам нужно сотрудничество, потому что Белоруссия — сосед», — сказал он.
Ранее в Белоруссии заявили, что отношения с НАТО развиваются не в ущерб связям с Россией.