В НАТО заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.
В НАТО заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией
  • Reuters

«Белоруссия — это сосед НАТО, мы верим в диалог по вопросам безопасности, транспарентности, повышения предсказуемости, а также по вопросам контроля за вооружениями», — заявил Столтенберг.

Как передаёт РИА Новости, также он рассказал, что НАТО ведёт работу с Минском по вопросам ядерного нераспространения. 

По словам Столтенберга, в НАТО считают такой диалог выгодным для обеих сторон.

«Нам нужно сотрудничество, потому что Белоруссия — сосед», — сказал он.

Ранее в Белоруссии заявили, что отношения с НАТО развиваются не в ущерб связям с Россией.

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