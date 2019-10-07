В Цхинвале переименовали улицу в честь Путина

Власти Южной Осетии приняли решение переименовать улицу Московскую в Цхинвале в честь российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил мэр города Алан Кочиев.

«В день рождения президента России Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала», — цитирует его ТАСС.

По словам Кочиева, таким образом Южная Осетия поздравила Путина.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства отмечает праздник в кругу родных и друзей.

Он сообщил, что российский лидер с утра принял десять поздравлений от лидеров других стран.