В Цхинвале переименовали улицу в честь Путина
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- РИА Новости
«В день рождения президента России Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала», — цитирует его ТАСС.
По словам Кочиева, таким образом Южная Осетия поздравила Путина.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства отмечает праздник в кругу родных и друзей.
Он сообщил, что российский лидер с утра принял десять поздравлений от лидеров других стран.