В Цхинвале переименовали улицу в честь Путина

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Власти Южной Осетии приняли решение переименовать улицу Московскую в Цхинвале в честь российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил мэр города Алан Кочиев.
В Цхинвале переименовали улицу в честь Путина
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«В день рождения президента России Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала», — цитирует его ТАСС.

По словам Кочиева, таким образом Южная Осетия поздравила Путина.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства отмечает праздник в кругу родных и друзей.

Он сообщил, что российский лидер с утра принял десять поздравлений от лидеров других стран.

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