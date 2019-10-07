Спикер Рады прокомментировал закон об особом статусе Донбасса

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о наличии «красных линий» для нового украинского закона об особом статусе Донбасса.

«Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили», — цитирует РИА Новости Разумкова со ссылкой на телеканал «Украина».

Он отметил, что выборы в Донбассе могут проходить только после того, как граница перейдёт под контроль Украины.

Ранее глава комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что закон об особом статусе Донбасса не станут выносить на референдум.