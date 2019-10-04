На Украине не станут выносить закон о статусе Донбасса на референдум

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Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что закон об особом статусе Донбасса не станут выносить на референдум.

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос, в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Закона о референдуме, который бы позволил быстро в случае необходимости (провести его. — RT) нет, но в то же время существующие процедуры рассмотрения законопроектов в комитетах... позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомлёнными о том, что происходит», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава президентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что концепции нового закона об особом статусе Донбасса ещё нет.

2 октября полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четвёрки».

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