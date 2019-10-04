На Украине не станут выносить закон о статусе Донбасса на референдум

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что закон об особом статусе Донбасса не станут выносить на референдум.

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос, в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Закона о референдуме, который бы позволил быстро в случае необходимости (провести его. — RT) нет, но в то же время существующие процедуры рассмотрения законопроектов в комитетах... позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомлёнными о том, что происходит», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава президентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что концепции нового закона об особом статусе Донбасса ещё нет.

2 октября полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четвёрки».