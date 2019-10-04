Экс-депутат Рады оценил планируемый перевод русских школ на украинский язык

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Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра образования Украины Анны Новосад о переходе русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.
Экс-депутат Рады оценил планируемый перевод русских школ на украинский язык
  • Reuters

Как отметил Олейник, есть Конституция Украины, гарантирующая использование обоих языков всеми гражданами страны. По словам экс-депутата, не следует относить русский язык к языкам национальных меньшинств.

«Кроме того, Украина подписала общеевропейскую конвенцию по защите национальных языков», — напомнил он.

Олейник считает, что обязательное использование в обучении украинского языка в русскоязычных школах вызовет очередной раскол и недовольство общества.

«Родители, которые сами бы хотели определить, в какой школе будут учиться их дети и на каком языке будут преподаваться предметы, лишатся этой возможности», — пояснил он.

В сентябре Олейник в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о том, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.

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