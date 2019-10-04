Экс-депутат Рады оценил планируемый перевод русских школ на украинский язык
- Reuters
Как отметил Олейник, есть Конституция Украины, гарантирующая использование обоих языков всеми гражданами страны. По словам экс-депутата, не следует относить русский язык к языкам национальных меньшинств.
«Кроме того, Украина подписала общеевропейскую конвенцию по защите национальных языков», — напомнил он.
Олейник считает, что обязательное использование в обучении украинского языка в русскоязычных школах вызовет очередной раскол и недовольство общества.
«Родители, которые сами бы хотели определить, в какой школе будут учиться их дети и на каком языке будут преподаваться предметы, лишатся этой возможности», — пояснил он.
В сентябре Олейник в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о том, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.