Экс-депутат Рады прокомментировал сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой
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Как считает Олейник, Украине нужно налаживать отношения с Россией.
«Как бы ни разрывали, Россия на втором месте по инвестициям и по товарообороту. Он увеличивается. Во Львовской области увеличился на 70%. Люди едут работать», — заявил он.
По его словам, жизнь берёт своё, поэтому приостановка и ревизия являются верным решением.
«А что получим в результате, посмотрим», — добавил Олейник.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой.