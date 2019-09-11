Экс-депутат Рады прокомментировал сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о том, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.

Как считает Олейник, Украине нужно налаживать отношения с Россией.

«Как бы ни разрывали, Россия на втором месте по инвестициям и по товарообороту. Он увеличивается. Во Львовской области увеличился на 70%. Люди едут работать», — заявил он.

По его словам, жизнь берёт своё, поэтому приостановка и ревизия являются верным решением.

«А что получим в результате, посмотрим», — добавил Олейник.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой.