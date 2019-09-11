В Совфеде оценили сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой
- РИА Новости
«Пока делать далеко идущие выводы совершенно точно рано. Думаю, что в новой администрации Зеленского, в принципе, пока по этому вопросу позиция отсутствует. Ни в ту, ни в другую сторону ясности, думаю, нет», — заявил Косачёв.
По его мнению, взята пауза для выработки позиции, какой она окажется — предсказать сложно.
Как считает сенатор, это пока тактические, а не стратегические перемены.
В последний раз Украина информировала о планах расторгнуть двусторонние соглашения осенью 2018 года, однако ни один из этих договоров впоследствии не был аннулирован.