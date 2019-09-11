В Совфеде оценили сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.
В Совфеде оценили сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой
  • РИА Новости

«Пока делать далеко идущие выводы совершенно точно рано. Думаю, что в новой администрации Зеленского, в принципе, пока по этому вопросу позиция отсутствует. Ни в ту, ни в другую сторону ясности, думаю, нет», — заявил Косачёв.

По его мнению, взята пауза для выработки позиции, какой она окажется — предсказать сложно.

Как считает сенатор, это пока тактические, а не стратегические перемены.

В последний раз Украина информировала о планах расторгнуть двусторонние соглашения осенью 2018 года, однако ни один из этих договоров впоследствии не был аннулирован.

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