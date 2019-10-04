Лукашенко случайно назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
- РИА Новости
«И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти уже больше 6 млрд», — заявил Лукашенко во время своего выступления.
Затем его речь прервал Зеленский, напомнив, что в данном случае речь идёт об Украине.
«Украины, Александр Григорьевич», — уточнил он.
Лукашенко в ответ пошутил, что «испугался», будто назвал Зеленского «Владимиром Владимировичем».
«Я испугался, думал, неужели я «Владимир Владимирович» сказал?» — сказал белорусский лидер.
Ранее Зеленский в шутку оценил, к какому народу ближе белорусы — к украинцам или россиянам.
Он отметил, что ответ на этот вопрос — в фамилиях представителей Белоруссии, присутствующих на форуме на Украине.