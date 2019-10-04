Зеленский сравнил степень близости белорусов с украинцами и россиянами
- © president.gov.ua
«Я считаю, что белорусы для нас очень тёплые люди, очень тёплые отношения. Я только что подумал, к кому всё же... ближе белорусы, к русским или украинцам? Потом я понял ответ на это вопрос. Ответ в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии», — пошутил Зеленский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассмеялся в ответ на эту шутку.
Ранее Лукашенко предупредил, что дружба Минска и Киева будет ощущать давление и с Запада, и с Востока.
В июле 2018 года белорусский лидер выразил уверенность, что никому не удастся разорвать славянское единство братских народов бывшего СССР.
Как подчёркивал Лукашенко, словосочетание «братские народы» для белорусов «не пустой звук и не фигура речи».