Лукашенко прогнозирует давление на дружбу Белоруссии с Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что дружба Минска и Киева будет ощущать давление и с Запада, и с Востока.
Лукашенко прогнозирует давление на дружбу Белоруссии с Украиной
  • © president.gov.ua

«Чем роднее будут наши государства, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

4 октября президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский встретились на втором форуме регионов двух стран в Житомире.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия оказалась в горячей политической точке.

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