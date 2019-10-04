Лукашенко прогнозирует давление на дружбу Белоруссии с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что дружба Минска и Киева будет ощущать давление и с Запада, и с Востока.

«Чем роднее будут наши государства, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

4 октября президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский встретились на втором форуме регионов двух стран в Житомире.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия оказалась в горячей политической точке.