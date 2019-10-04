Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса

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Анна Лушникова
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал RT слова главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко, который заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.
Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса
  • © Игорь Маслов
  • РИА Новости

«Киеву необходимо вести диалог с республиками Донбасса и с Россией для того, чтобы выполнить Минские соглашения. Украине нужно согласовывать все вопросы, связанные с законодательством об особом статусе, с законодательством о выборах, с поправками в Конституции с представителями Донецка и Луганска. Нормальный и полноценный диалог приведёт к скорейшему восстановлению мира», — сказал Чеснаков.

Ранее Яременко заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.

По его словам, попытки вынести «этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства».

Как отметил парламентарий, это может сорвать мирные договорённости.

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