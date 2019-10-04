Депутат Рады: позиция по статусу Донбасса будет согласована с Россией

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Позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко.
Депутат Рады: позиция по статусу Донбасса будет согласована с Россией
  • РИА Новости

«Всё, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Верховной раде эти законы, будет не только решение Рады, а согласованная с Россией позиция», — сказал он.

По его словам, попытки вынести «этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства».

Как отметил парламентарий, это может сорвать мирные договорённости.

Ранее Яременко сообщил, что закон об особом статусе Донбасса не станут выносить на референдум.

Как отмечали в Киеве, Украина будет обсуждать соответствующий закон после встречи глав стран «нормандской четвёрки».

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