В Совфеде осудили перевод на украинский язык русских школ на Украине в 2020 году

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра образования Украины Анны Новосад о переходе русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.

«Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, Европейскую хартию языков национальных меньшинств. На Украине давно встали на путь нарушения собственного законодательства и международного права. С момента обретения независимости Киевом осуществлялась насильственная украинизация. Последние пять лет это приняло формы нарушения прав национальных меньшинств», — сказал Цеков.

По словам сенатора, ещё в начале 1991 года было сложно говорить о носителях русской культуры как о меньшинстве, потому что больше половины граждан Украины использовали русский язык в быту.

«Сегодняшняя политика приведёт к тому, что число говорящих на русском языке уменьшится. Но это нанесёт дополнительный урон Украине как государству», — заключил сенатор.

Ранее Новосад анонсировала переход русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.

Она добавила, что школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, должны будут перейти на украинский с сентября 2023 года.