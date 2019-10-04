В НАТО прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

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В НАТО прокомментировали тот факт, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Отвечая на информационный запрос УНН, альянс отметил, что данный шаг будет способствовать выполнению Минских соглашений.

«Мы принимаем к сведению подтверждение в контактной группе текста формулы Штайнмайера. Этот шаг мог бы способствовать полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами», — указали в НАТО.

1 октября участники контактной группы на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство. 

Как отметил украинский лидер Владимир Зеленский, будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу.

Подробнее — в материале RT.

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