Депутаты Рады сорвали плакат в поддержку свободы слова на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что его коллеги сорвали плакат в поддержку свободы слова на Украине, который повесили в зале украинского парламента.

Как сказал Рабинович телеканалу «112 Украина», парламентарии «как собаки набросились» на баннер.

«Я очень удивился, а потом понял. Я никогда не мог для себя понять, почему собакам говорят: «Голос!»... Вот сейчас я понял. Как собаки набросились на плакат о свободе слова. И это народные депутаты прокажённой вот этой собачьей фракции (партия «Голос». — RT)! Я думаю, что вы всё видели. Делайте выводы», — заявил он.

Ранее журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.

26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу «112 Украина».

5 сентября стало известно, что этот же орган принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NEWSONE лицензии и его закрытия.

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