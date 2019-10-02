Депутаты Рады сорвали плакат в поддержку свободы слова на Украине

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что его коллеги сорвали плакат в поддержку свободы слова на Украине, который повесили в зале украинского парламента.
Депутаты Рады сорвали плакат в поддержку свободы слова на Украине
  • РИА Новости

Как сказал Рабинович телеканалу «112 Украина», парламентарии «как собаки набросились» на баннер.

«Я очень удивился, а потом понял. Я никогда не мог для себя понять, почему собакам говорят: «Голос!»... Вот сейчас я понял. Как собаки набросились на плакат о свободе слова. И это народные депутаты прокажённой вот этой собачьей фракции (партия «Голос». — RT)! Я думаю, что вы всё видели. Делайте выводы», — заявил он.

Ранее журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.

26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу «112 Украина».

5 сентября стало известно, что этот же орган принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NEWSONE лицензии и его закрытия.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить