Эксперт оценил заявление премьера Украины об уничтожении железнодорожной инфраструктуры

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Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что железнодорожная инфраструктура страны почти полностью уничтожена.
Эксперт оценил заявление премьера Украины об уничтожении железнодорожной инфраструктуры
  • РИА Новости

По словам эксперта, для исправной и безаварийной работы железнодорожного транспорта необходимы инвестиции, как и в другие отрасли народного хозяйства.

«Всё это хорошо понимали руководители СССР, и неслучайно украинский премьер Алексей Гончарук ссылается на советское наследство. Другое дело, что за последние почти 30 лет ничего подобного не делалось на Украине, в чём Алексей Гончарук опять-таки прав. Отсюда и результаты», — сказал Соловейчик.

Как считает эксперт, предложения украинского правительства по раздроблению и последующему акционированию железных дорог не улучшат ситуацию.

Соловейчик напомнил, что приватизация железных дорог в Великобритании привела только к росту тарифов и увеличению аварий, поэтому пришлось провести национализацию.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявлял, что инфраструктура всей Украины находится в изношенном состоянии. Вместе тем он отмечал, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт наследия СССР.

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