Эксперт оценил заявление премьера Украины об уничтожении железнодорожной инфраструктуры
- РИА Новости
По словам эксперта, для исправной и безаварийной работы железнодорожного транспорта необходимы инвестиции, как и в другие отрасли народного хозяйства.
«Всё это хорошо понимали руководители СССР, и неслучайно украинский премьер Алексей Гончарук ссылается на советское наследство. Другое дело, что за последние почти 30 лет ничего подобного не делалось на Украине, в чём Алексей Гончарук опять-таки прав. Отсюда и результаты», — сказал Соловейчик.
Как считает эксперт, предложения украинского правительства по раздроблению и последующему акционированию железных дорог не улучшат ситуацию.
Соловейчик напомнил, что приватизация железных дорог в Великобритании привела только к росту тарифов и увеличению аварий, поэтому пришлось провести национализацию.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявлял, что инфраструктура всей Украины находится в изношенном состоянии. Вместе тем он отмечал, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт наследия СССР.