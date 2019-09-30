В ДНР обвинили ВСУ в использовании беспилотников с гранатами

В Управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что ополченцы сбили беспилотник ВСУ, который был приспособлен к сбросу гранат.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников, за прошедшие сутки враг потерял очередной беспилотный летательный аппарат типа «Фантом» дооборудованный... приспособлением для сброса самодельных взрывных устройств... данный экземпляр отличает возможность сброса сразу двух гранат», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в беспилотнике также хранилось видео, где был запечатлен момент сброса взрывных устройств по территории ДНР.

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