Депутат оценил призыв публиковать стенограммы бесед Зеленского с Путиным

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT публикацию на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Бальбека, петиция появилась с подачи противников украинского лидера, которые, по мнению парламентария, могут попытаться в случае публикации стенограмм использовать их в своих целях.

«Думаю, что официальный Киев никак не будет реагировать на подобные заявления, так как разговоры двух президентов, как правило, — не самое публичное мероприятие, а уж тем более договорённости, касающиеся сложных переговоров», — пояснил депутат.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Автор петиции напомнил о расшифровке разговора Зеленского и президента США Дональда Трампа, в ходе которого украинский президент «заигрывал» с визави, «согласовывал позиции по некоторым уголовным делам» и критиковал лидеров стран ЕС и бывшего посла США.