Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Автор петиции напомнил о расшифровке разговора Зеленского и президента США Дональда Трампа, в ходе которого украинский президент «заигрывал» с визави, «согласовывал позиции по некотором уголовным делам» и критиковал лидеров стран ЕС и бывшего посла США.

«Требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным», — цитирует ТАСС текст петиции.

Отмечается, что петиция, созданная 28 сентября, пока набрала 57 голосов. Она будет рассмотрена президентом, если наберёт 25 тыс. голосов за 90 дней.

Ранее Трамп рассказал о возможных последствиях его разговора с Зеленским.