В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
«Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново (дважды)», — приводит его слова Луганскинформцентр.
Уточняется, что огонь вёлся из 82-мм и 120-мм миномётов, гранатомётов СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия.
Ранее в ЛНР пять детей пострадали в результате взрыва гранаты, которую они нашли в тайнике недалеко от жилых домов.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.