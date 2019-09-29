В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново (дважды)», — приводит его слова Луганскинформцентр.

Уточняется, что огонь вёлся из 82-мм и 120-мм миномётов, гранатомётов СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия.

Ранее в ЛНР пять детей пострадали в результате взрыва гранаты, которую они нашли в тайнике недалеко от жилых домов.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.