В ЛНР при взрыве гранаты пострадали пять детей

В самопровозглашённой Луганской народной республике пять детей пострадали в результате взрыва гранаты, которую они нашли в тайнике недалеко от жилых домов в селе Красная Заря.

Об этом информирует «Луганский информационный центр» со ссылкой на начальника пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — сообщил он.

Пострадавших госпитализировали. По словам Осадчего, боеприпасы принадлежали украинским военным, занимавшим позиции в этом районе во время боевых действий летом 2014 года.

Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в обстреле двух населённых пунктов республики.