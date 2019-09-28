В ЛНР при взрыве гранаты пострадали пять детей
- РИА Новости
Об этом информирует «Луганский информационный центр» со ссылкой на начальника пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — сообщил он.
Пострадавших госпитализировали. По словам Осадчего, боеприпасы принадлежали украинским военным, занимавшим позиции в этом районе во время боевых действий летом 2014 года.
Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в обстреле двух населённых пунктов республики.