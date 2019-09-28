В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле двух населённых пунктов республики

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Начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что ВСУ обстреляли два населённых пункта ЛНР.
В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле двух населённых пунктов республики
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Сегодня в 13:00 боевики 14-й бригады вооружённых формирований Украины подвергли обстрелу из 82-мм миномёта и вооружения БМП-1 район населённого пункта Желобок, выпустив 19 боеприпасов», — сказал он.

По его словам, спустя примерно полчаса после этого военные ВСУ обстреляли Логвиново, применив при этом вооружение, запрещённое Минскими соглашениями.

Осадчий подчеркнул, что украинские военнослужащие намеренно увеличили интенсивность обстрелов в преддверии встречи контактной группы в Минске, запланированной на 1 октября, чтобы спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня. 

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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