Депутат Европарламента оценил отзыв лицензии у «112 Украина»

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Депутат Европарламента от Великобритании Нейтан Гилл высказался по поводу решения о лишении телеканала «112 Украина» лицензии на эфирное вещание.

«Я не могу поверить, что власть вмешивается в вещание телеканала, который является площадкой для высказывания в эфире всех политических сил», — цитирует его «112 Украина».

По его словам, украинским властям необходимо задуматься о том, как данное решение будет выглядеть на международной арене.

«Думаю, власти надо задуматься, как всё будет выглядеть на международной арене, в частности перед европейскими союзниками. А также, как это решение будет выглядеть в глазах украинцев», — добавил он.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отказался продлевать лицензию «112 Украина» из-за того, что канал, по их данным, систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали это решение.

Подробнее по теме — в материале RT.

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