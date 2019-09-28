В Киеве неизвестные подожгли детский сад

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Киевское отделение Национальной полиции Украины сообщило на своей странице в Facebook, что двое неизвестных подожгли детский сад в Оболонском районе украинской столицы.
В Киеве неизвестные подожгли детский сад
  • © kyiv.npu.gov.ua

«На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что двери запасного входа взломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, всё перевёрнуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники», — указывается в заявлении.

Уточняется, что возгорание возникло в помещении на втором этаже. В результате пожара никто не пострадал.

Происшествие предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В ночь с 16 на 17 августа в одесском отеле «Токио-Стар» произошёл пожар. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли девять человек.

В связи с данной трагедией в Одесской области объявили траур.

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