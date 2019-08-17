В Одесской области объявили траур в связи с пожаром в отеле
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«Объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации.
На территории области на зданиях госучреждений и предприятий будут приспущены флаги.
Ранее число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти. В Национальной полиции Одесской области рассматривают три версии причин пожара.
Украинский президент Владимир Зеленский взял на контроль расследование инцидента.