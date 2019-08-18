В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля «Токио-Стар»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе владельца отеля «Токио-Стар», в котором ранее произошёл пожар.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области на своей странице в Facebook.

«В настоящий момент прокуратура готовится предъявить указанному лицу подозрение в нарушении требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшем гибель девяти человек (ч. 2 ст. 270 УК Украины), и ходатайство об избрании меры пресечения», — указано в заявлении.

Уточняется, что владельца отеля задержали в рамках досудебного расследования в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ночь с 16 на 17 августа в отеле «Токио-Стар» произошёл пожар. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли девять человек.

В связи с данной трагедией в Одесской области объявили траур.

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