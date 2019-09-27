Белоруссия призвала мир к отказу от ракет средней и меньшей дальности

Глава белорусского МИД Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «возникла реальная угроза появления таких ракет с подлётным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе».

«Глава белорусского государства выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе», — заявил Макей.

По его словам, Белоруссия «предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации».

«Ключевым элементом этого документа видим ясное и твёрдое обязательство стран по неразмещению на своей территории ракет средней и меньшей дальности и отказ от их производства», — сообщил министр.

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не может игнорировать положение дел после выхода США из соглашения.

Он поручил ведомствам наблюдать за шагами Вашингтона по развитию программы ДРСМД.