В Киеве изъявили желание прочесть стенограммы бесед Путина и Макрона

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Вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы прочитать стенограммы разговоров российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона о ситуации на Украине.
В Киеве изъявили желание прочесть стенограммы бесед Путина и Макрона
  • Reuters

По его словам, на рабочем уровне будет сделано всё, чтобы избежать возможных недоразумений с Германией и Францией после публикации стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Как отметил Кулеба, канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон «не новички в дипломатии, и они прекрасно понимают контекст происходящего и ту важность, которую сейчас имеет Украина», передаёт «Укринформ».

«Это рабочий процесс. Здесь в силу внутриполитического американского кризиса этот процесс вышел наружу. Вот я бы хотел, например, почитать стенограммы, как президент Макрон с президентом Путиным обсуждают Украину, и потом мы бы решали, кто на кого должен обижаться и какие кризисы должны возникать», — подчеркнул он.

Ранее в США была опубликована расшифровка разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы украинский лидер пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Позднее в палате представителей расценили стенограмму как повод для импичмента.

Как подчеркнули в Кремле, публикация стенограммы является внутренним делом этих стран

Подробнее — в материале RT.

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