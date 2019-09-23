Депутат оценил заявление об угрозе энергетической независимости Украины
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По словам депутата, Порошенко глубоко безразличны судьба Украины, её жителей и международный имидж страны.
«Абсурдные, вредные решения во вред экономике страны и её жителей, но с максимальной выгодой — это единственное, чем запомнится Порошенко», — пояснил он.
Белик отметил, что Украина покупала российский газ под видом европейского, но по завышенным ценам, что способствовало обогащению экс-президента Украины.
«Сейчас его лишат привычного источника дохода, потому и звучат такие громкие заявления, что «привлечение России в газовое снабжение Украины, — это разрушение большей части того, что было сделано». Речь идёт об угрозе финансовому благосостоянию экс-президента, Украине ничего не угрожает», — заключил парламентарий.
Ранее Порошенко заявил об угрозе для энергетической независимости страны.
19 сентября в Брюсселе прошли переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и ЕК.
Глава Минэнерго России Александр Новак назвал их очень конструктивными.