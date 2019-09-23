Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.
Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины
  • РИА Новости

«Энергетическая независимость Украины находится под угрозой. Последние переговоры, которые ведутся по привлечению России в газовое снабжение Украины, — это разрушение большей части того, что было сделано», — написал он в Twitter.

Ранее украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

19 сентября в Брюсселе прошли переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и ЕК. 

Глава Минэнерго России Александр Новак назвал их очень конструктивными.

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