Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины
- РИА Новости
«Энергетическая независимость Украины находится под угрозой. Последние переговоры, которые ведутся по привлечению России в газовое снабжение Украины, — это разрушение большей части того, что было сделано», — написал он в Twitter.
Ранее украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
19 сентября в Брюсселе прошли переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и ЕК.
Глава Минэнерго России Александр Новак назвал их очень конструктивными.