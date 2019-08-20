Эксперт оценил заявление Киева о «сложной зиме» из-за спора с Россией о газе

Короткая ссылка
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что период зимнего отопительного сезона может быть сложным из-за низких запасов угля на складах генерирующих компаний и споров с Россией по транзиту газа.
Эксперт оценил заявление Киева о «сложной зиме» из-за спора с Россией о газе
  • РИА Новости

Как отметил Дудчак, ничто не мешает Киеву договориться с Москвой о продлении контракта на транзит газа, кроме нежелания.

«Скорее всего и в этом году всё обойдётся. Хотя и появляются некоторые факторы, влияющие на прохождение Украиной зимы», — сказал он.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Москва предлагает заключить новый контракт и продолжить сотрудничество на взаимовыгодной основе.

«Есть предложение отказаться от судебных претензий в обмен на гарантии транзита хотя бы в каких-то объёмах», — отметил эксперт.

По его словам, тормозит диалог именно украинская сторона.

Ранее Герус выразил мнение, что зимний период будет сложным из-за споров с компанией «Газпром» по поводу транзита газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить