Путин поздравил власти Армении с Днём независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.

«В поздравлениях глава России с удовлетворением отметил дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер также выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного российско-армянского сотрудничества, а также расширении партнёрского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов.

12 июня Саркисян направил поздравительное послание Путину по случаю Дня России.