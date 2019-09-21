Путин поздравил власти Армении с Днём независимости

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Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
Путин поздравил власти Армении с Днём независимости
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В поздравлениях глава России с удовлетворением отметил дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер также выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного российско-армянского сотрудничества, а также расширении партнёрского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов.

12 июня  Саркисян направил поздравительное послание Путину по случаю Дня России.

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