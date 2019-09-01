Путин поздравил лидера Узбекистана с Днём независимости

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин поздравил лидера Узбекистана с Днём независимости
  • РИА Новости

«В поздравлении глава Российского государства отметил весьма значительные успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, высокий авторитет, которым страна по праву пользуется на мировой арене, а также её конструктивную роль в региональных и международных делах», — говорится в сообщении Путина.

Российский лидер также высоко оценил уровень отношений двух стран, основанных на принципах дружбы и взаимного уважения, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнёрства Москвы и Ташкента в интересах стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Ранее посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов назвал отношения двух государств позитивным примером взаимодействия между странами в современном мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить