В Госдуме оценили слова Додона о перезагрузке отношений с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT слова президента Молдавии Игоря Додона о хороших темпах перезагрузки российско-молдавских отношений.

«Такой потенциал (прогресса российско-молдавских отношений. — RT), безусловно, есть, и это очень важно. Последние итоги парламентских выборов достаточно противоречивы: в парламенте есть как силы, которые активно выступают за укрепление российско-молдавских отношений, так и представители других политических сил. Самое главное, что есть запрос самого молдавского народа на самые тёплые и дружественные отношения между нашими странами», — заявил Новиков.

Россия и Молдавия добились существенного прогресса в развитии отношений, однако, по словам парламентария, ещё предстоит сделать многое для стабилизации отношений двух стран.

«Мы сейчас работаем по разным направлениям, чтобы этот потенциал был реализован... Сказать, что сегодня решены все вопросы, — было бы слишком оптимистично... Предстоит много работы, чтобы выправить положение дел», — добавил депутат.

Ранее Додон сообщил о том, что перезагрузка отношений России и Молдавии идёт хорошими темпами.